نجيب: دفاع الأهلي قوي.. ولا أشغل بالي باللعب أساسيا

يرى محمد نجيب مدافع النادي الأهلي أن دفاع فريقه قوي للغاية وذلك بالأرقام.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال نجيب في تصريحات للصحفيين: "الأهداف رزق من الله، وأشكر زملائي على جهودهم والتي توجها بهدف أمام المقاولون العرب".

وأضاف "المباراة جاءت قوية وحاولت قدر المستطاع تنفيذ تعليمات البدري، خاصة فيما يتعلق بالتقدم في الركنيات".

نجيب أتبع "الفريق ككل قدم أداء جيده سواء أمام الإسماعيلي أو المقاولون، وأنا وخط الدفاع سعينا بقوة للحفاظ على شباك الأهلي نظيفة في الجولتين الماضيتين".

واسترسل " سنقاتل في المباراة القادمة أمام وادي دجلة للحفاظ على عذرية الشباك الحمراء".

نجيب أتم "خط دفاع الأهلي يضم مجموعة قوية من اللاعبين جميعهم نجوم في منتخب مصر، والمنافسة قائمة وبقوة بين الجميع وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، أما المشاركة من عدمها فهي من اختصاص المدرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.