مستشفى الزمالك - محمد إبراهيم يزيل مسمارين من قدمه.. ويبدأ التأهيل

أجرى محمد إبراهيم لاعب الزمالك، عملية إزالة مسمارين من قدمه مساء أمس الخميس في ألمانيا.

وسافر إبراهيم قبل أيام إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، إذ يعاني اللاعب من كسر مضاعف في قدمه.

وأجرى إبراهيم عملية في مدينة شتوتجارت لإزالة مسمارين من قدمه، قبل أن يبدأ فترة التأهيل.

وسيبدأ إبراهيم فترة التأهيل التي تعقب العملية بداية من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، قبل أن يكون جاهزا للتدريبات الجماعية.

وكان محمد إبراهيم قد تعرض لإصابته القوية في مباراة الزمالك أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب اللاعب عن فريقه فيما تبقى من البطولة الإفريقية، إذ سيلتقي الفريق الأبيض مع الوداد في غدا السبت في إياب نصف نهائي البطولة.