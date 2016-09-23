أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مستشفى الزمالك - محمد إبراهيم يزيل مسمارين من قدمه.. ويبدأ التأهيل

Google+ Print
مستشفى الزمالك - محمد إبراهيم يزيل مسمارين من قدمه.. ويبدأ التأهيل مستشفى الزمالك - محمد إبراهيم يزيل مسمارين من قدمه.. ويبدأ التأهيل

أجرى محمد إبراهيم لاعب الزمالك، عملية إزالة مسمارين من قدمه مساء أمس الخميس في ألمانيا.

وسافر إبراهيم قبل أيام إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، إذ يعاني اللاعب من كسر مضاعف في قدمه.

وأجرى إبراهيم عملية في مدينة شتوتجارت لإزالة مسمارين من قدمه، قبل أن يبدأ فترة التأهيل.

وسيبدأ إبراهيم فترة التأهيل التي تعقب العملية بداية من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، قبل أن يكون جاهزا للتدريبات الجماعية.

وكان محمد إبراهيم قد تعرض لإصابته القوية في مباراة الزمالك أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب اللاعب عن فريقه فيما تبقى من البطولة الإفريقية، إذ سيلتقي الفريق الأبيض مع الوداد في غدا السبت في إياب نصف نهائي البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع