أسطورة ألمانيا لـ في الجول عن: تعامل مورينيو مع شفايني.. وشرط انتقال صلاح لفريق عملاق

يرى لوثار ماتيوس أحد أساطير الكرة الألمانية وبايرن ميونيخ أن محمد صلاح لاعب روما رائع وقد يجذب أنظار كبار الأندية في أوروبا في حالة واحدة فقط.

لوثار ماتيوس أحد أساطير بايرن ميونيخ ومنتخب الماكينات إذ أنه لعب للعملاق البافاري في الفترة من 1984 وحتى 1988 ثم في فترة أخرى من 1992 وحتى 2000 كما مثل منتخب ألمانيا في الفترة من 1980 وحتى 2000.

واتجه FilGoal.com لسؤال ماتيوس عن أزمة مواطنه باستيان شفاينشتايجر لاعب بايرن ميونيخ السابق ومانشستر يونايتد الحالي مع فريقه، وعن مدى معرفته وتقييمه لمحمد صلاح ومحمد النني لاعبي روما وأرسنال على الترتيب، وكذلك عن أقرب اللاعبين لمستواه وأيضا متى يفوز لاعبا ألمانيا بجائزة الكرة الذهبية.

أزمة شفاينشتايجر

بدأ FilGoal.com سؤاله لماتيوس حول أزمة شفايني مع يونايتد وأجاب "ما يحدث جزء من طبيعة كرة القدم، مورينيو بحاجة للفوز بالألقاب مع مانشستر يونايتد، وفي المقابل سوف يستخدم اللاعبين الذي يثق بهم لكي يحقق مراده".

وأضاف "يبدو الأمر كذلك، مورينيو يفضل لاعبين أخرين على شفاينشتايجر، والذي على ما يبدو لازال يستمتع بتعويضات مناسبة من يونايتد أيضا".

صلاح والنني

بسؤاله عن صلاح والنني وإمكانية متابعته للثنائي جاءت الإجابة "بالطبع، كلاهما لاعبين جيدين للغاية، خصوصا صلاح".

وأضاف "صلاح أصبح لاعبا مهما للغاية في روما، وأنا واثق أن كبار الأندية في أوروبا سوف تهتم بضمه، فقط إن استمر في تطوره الرائع الذي يمر به".

لماذا لا يفوز ألمانيا بالكرة الذهبية؟

وعن إمكانية فوز لاعب ألماني بالكرة الذهبية قال:"حسنا، ليس من السهل أن تفوز بالكرة الذهبية في عصر ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأضاف "أعتقد أن مانويل نوير بإمكانه المنافسة على تلك الجائزة، لكن حينها ومرة أخرى ليس من الممكن أن تفوز بالكرة الذهبية كحارس مرمى".

أقرب اللاعبين الحاليين لمستواه

وعن أقرب اللاعبين الحاليين لمستواه، قال: "من الصعب أن أقارن لاعبي اليوم بجيلي من اللاعبين، لقد تغيرت اللعبة كثيرا".

وأتم "لكن ربما أقربهم لي هو أرتورو فيدال، وإن كان لا يسجل كثيرا مثلي :)".

ماتيوس لعب في ألمانيا لبروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ 606 مباراة سجل خلالها 151 هدفا وتوج مع العملاق البافاري بـ7 بطولات دوري ألماني و3 بطولات كأس ألمانيا وبطولة كأس سوبر ألمانية وحيدة و4 بطولات كأس وبطولة دوري أوروبي وحيدة و3 بطولات كأس رابطة، كما حقق مع منتخب ألمانيا بطولة يورو 1980 وكأس العالم 1990.