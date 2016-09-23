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الاجتماع الفني - تحديد زي الزمالك أمام الوداد

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الاجتماع الفني - تحديد زي الزمالك أمام الوداد الاجتماع الفني - تحديد زي الزمالك أمام الوداد

استقر فريق الزمالك على ارتداء الزي الأبيض بالكامل أمام نادي الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم غدا السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الزمالك خلال الاجتماع الفني قبل المباراة، والذي عقد صباح اليوم الجمعة، على ارتداء الزي الأبيض بالكامل، فيما سيرتدي أحمد الشناوي حارس المرمى الزي الأسود بالكامل.

وكان الزمالك قد فاز على الوداد بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويلتقي المتأهل من مباراة الزمالك مع الوداد، بالفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي في المباراة النهائية.

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