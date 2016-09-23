حازم إمام يتحدث لـ في الجول عن: حقيقة انتقاله للأهلي.. وموقفه حال لم يعد للزمالك

أعرب حازم إمام لاعب نادي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري عن ضيقه الشديد من تحريف تصريحه حول إمكانية الانضمام للنادي الأهلي.

ونفى حازم إمام إمكانية حدوث ذلك، مشددا على أنه أحد قادة الفريق الأبيض.

وقال حازم إمام في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أقل أبدا أنني سأنتقل للأهلي أو أي شئ بهذا القبيل".

وأضاف "لقد كنت قائدا للزمالك في الموسم الماضي حتى قدوم شيكابالا، ولذلك فلا يمكن أن يصدر مني هذا التصريح خاصة أنني تربيت داخل جدران الزمالك".

حازم أتبع "أنا الآن لاعب معار من الزمالك إلى الاتحاد السكندري، وسأعود للفريق بنهاية الموسم الجاري".

وأتم "وفي حال لم يرد الزمالك إعادتي للفريق، فسأحترف خارج مصر ولن ألعب للأهلي مطلقا".

وغاب حازم إمام عن أولى مباريات الاتحاد السكندري في الدوري أمام المقاولون العرب والتي فاز فيها زعيم الثغر ثلاثية مقابل هدف، فيما يستعد الفريق الأخضر لملاقاة وادي دجلة في الجولة الثانية مساء غدا السبت.