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الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني سينفذ قرار الإدارة ضد عادل جمعة

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الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني سينفذ قرار الإدارة ضد عادل جمعة الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني سينفذ قرار الإدارة ضد عادل جمعة

أكد محسن عبد المسيح مدير الكرة في الإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش سينفذ قرار إدارة النادي ضد محمد عادل جمعة.

وقال لـFilGoal.com: "هناك قرار من الإدارة بعدم الدفع بعادل جمعة حتى يحدد قراره من تخفيض قيمة عقده التي تراها الإدارة مبالغ فيها".

وأضاف "بالتالي لم يكن اللاعب في قائمة مباراة الأهلي أو الإنتاج".

وشدد "الجهاز الفني مثله مثل أي جهاز في النادي يلتزم بقرارات الإدارة".

وانضم عادل جمعة من الزمالك للدراويش مطلع الموسم ولكن الإدارة الجديدة ترى أن قيمة عقده مبالغ فيها وتريد تخفيضها وهو ما لم يحسم اللاعب أمره منه حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض.

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