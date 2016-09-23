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نيابة نجع حمادى تحقق مع صاحب مصنع يعيد تعبئة السلع المدعمة ويبيعها

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نيابة نجع حمادى تحقق مع صاحب مصنع يعيد تعبئة السلع المدعمة ويبيعها نيابة نجع حمادى تحقق مع صاحب مصنع يعيد تعبئة السلع المدعمة ويبيعها

>قنا - هند المغربي

تباشر النيابة العامة بمركز نجع حمادى التحقيقات مع صاحب مركز تعبئة بدون ترخيص، بتهمة الغش لبيعه سلعا مدعمة للمواطنين بعد إعادة تعبئتها.

كانت وحدة مباحث تموين نجع حمادي، برئاسة النقيب، بسام حمزة، وإشراف اللواء أيمن فتحي مدير المباحث الجنائية، ألقت القبض علي عبده.ع.م (30 عامًا)، صاحب مركز تعبئة بدون ترخيص، بتهمة الغش عن طريق تجميع الدقيق المدعم، وإعادة تعبئته وبيعه، وضُبط بحوزته 800 كيلو دقيق مدعم، بالإضافة إلى  400 كيلو سكر تموينى

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

 


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