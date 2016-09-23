ضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 515 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى مقيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 515853029 جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن 18 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وتم ضبط 50 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 131 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 61 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة.