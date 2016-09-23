مع اقتراب المدارس.. 4 طرق للتغلب على التبول اللاإرادى عند الأطفال

التبول اللاإرادى أو سلس البول يشير إلى مرور غير مقصود من البول أثناء النوم، وبالنسبة للرضع والأطفال الصغارالتبول اللاإرادى أمر طبيعى، ومعظم الأطفال يتوفقون عن هذا الأمر بإتمامهم 4 سنوات، وذلك وفقاً لما نشره موقع Web MD.

وتتأثر عملية التبول اللاإرادى ببعض العوامل منها:

* جنس الطفل فالتبول اللاإرادى هو أكثر شيوعا عند الأولاد.

* طبيعة نمو الطفل ونضجه

* الصحة البدنية والنفسية الشاملة للطفل، المرض المزمن.

هناك بعض الأمور التى تساعد الطفل على التخلص من التبول اللاإرادى منها:

1- الحد من تناول الطفل السوائل فى المساء

فى الساعات التى تسبق موعد النوم فى محاولة للحد من التبول اللاإرادى يجب إبعاد طفلك تماما عن تناول أى سوائل خصوصا إذا كانوا يشاركون فى الألعاب الرياضية أو غيرها من الأنشطة البدنية.

2- تجنب إعطاء الطفل الكافيين

الكافيين يدر البول بشكل كبير ويجعل الاطفال يشعرون كثيراً أنهم يريدون التبول لذلك يجب إبعاد الأطفال عن أى مشروبات بها كافيين.

3- الابتعاد عن مهيجات المثانة

بالأخص فى المساء يجب إبعاد الطفل عن المشروبات والأطعمة التى تهيج المثانة ومنها العصائر الحمضية والمحليات والمنكهات الاصطناعية.

4- تشجيع استخدام الطفل للمرحاض

يساعد تعويد الطفل على استخدام المرحاض كل ساعتين على التخلص من التبول اللاإرادى للطفل.

وينصح الأطباء إذا لم يتم النجاح فى التخلص من التبول اللاإرادى للطفل يجب استشارة طبيب لأن قد يكون هناك سبب صحى وراء هذا الأمر كإصابة الطفل بتوقف التنفس أثناء النوم أوعدوى المسالك البولية أو داء السكرى أو تشوهات فى المسالك البولية أو الجهاز العصبى.