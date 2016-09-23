أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مع اقتراب المدارس.. 4 طرق للتغلب على التبول اللاإرادى عند الأطفال

Google+ Print
مع اقتراب المدارس.. 4 طرق للتغلب على التبول اللاإرادى عند الأطفال مع اقتراب المدارس.. 4 طرق للتغلب على التبول اللاإرادى عند الأطفال

>كتبت نهى طارق

التبول اللاإرادى أو سلس البول يشير إلى مرور غير مقصود من البول أثناء النوم، وبالنسبة للرضع والأطفال الصغارالتبول اللاإرادى أمر طبيعى، ومعظم الأطفال يتوفقون عن هذا الأمر بإتمامهم 4 سنوات، وذلك وفقاً لما نشره موقع Web MD.

 

 

وتتأثر عملية التبول اللاإرادى ببعض العوامل منها:

 

 

* جنس الطفل فالتبول اللاإرادى هو أكثر شيوعا عند الأولاد.

 

* طبيعة نمو الطفل ونضجه

 

* الصحة البدنية والنفسية الشاملة للطفل، المرض المزمن.

 

 

هناك بعض الأمور التى تساعد الطفل على التخلص من التبول اللاإرادى منها:

 

 

1-    الحد من تناول الطفل السوائل فى المساء

 

فى الساعات التى تسبق موعد النوم فى محاولة للحد من التبول اللاإرادى يجب إبعاد طفلك تماما عن تناول أى سوائل خصوصا إذا كانوا يشاركون فى الألعاب الرياضية أو غيرها من الأنشطة البدنية.

 

 

2-    تجنب إعطاء الطفل الكافيين

 

 الكافيين يدر البول بشكل كبير ويجعل الاطفال يشعرون كثيراً أنهم يريدون التبول لذلك يجب إبعاد الأطفال عن أى مشروبات بها كافيين.

 

 

3-    الابتعاد عن مهيجات المثانة

 

بالأخص فى المساء يجب إبعاد الطفل عن المشروبات والأطعمة التى تهيج المثانة ومنها العصائر الحمضية والمحليات والمنكهات الاصطناعية.

 

 

4-    تشجيع استخدام  الطفل للمرحاض

 

يساعد تعويد الطفل على استخدام المرحاض كل ساعتين على التخلص من التبول اللاإرادى للطفل.

 

 

وينصح الأطباء إذا لم يتم النجاح فى التخلص من التبول اللاإرادى للطفل يجب استشارة طبيب لأن قد يكون هناك سبب صحى وراء هذا الأمر كإصابة الطفل بتوقف التنفس أثناء النوم أوعدوى المسالك البولية أو داء السكرى أو تشوهات فى المسالك البولية أو الجهاز العصبى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365