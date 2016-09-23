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القوات البحرية تنقذ 30 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد بالبحر الأحمر

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القوات البحرية تنقذ 30 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد بالبحر الأحمر القوات البحرية تنقذ 30 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد بالبحر الأحمر

أرشيفية

تمكنت القوات البحرية وحرس الحدود من إنقاذ مركب صيد تسمي« هدية الحاج جعفر» وعلى متنها 30 صيادا بالقرب من منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر.

وقال بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس -اليوم الجمعة – إن مركب الصيد تعرضت لعطل بالمحركات وأرسلت إشارات استغاثة وتم الاستجابة عن طريق القوات البحرية وحرس الحدود ، مشيرًا إلى أن لنشات القوات البحرية تقوم حاليا بسحب مركب الصيد وستصل بها إلى شاطئ منطقة طور سيناء المطلة على خليج السويس.

وأضاف نقيب الصيادين،أن المركب قد خرجت للصيد أول أمس مع انطلاق موسم الصيد الجديد، مؤكدًا أن جميع أفراد الطاقم بخير.

أ ش أ

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