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نهر صناعي بطول كيلومتر في "دبي باركس أند ريزورتس"

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الجمعة 23-09-2016 17:06

نشر مجمع "ريفرلاند دبي"، وجهة الترفيه التي تضمّ عدداً وافراً من المتاجر والمطاعم في قلب منتجع "دبي باركس أند ريزورتس"، الصور الأول للنهر الصناعي الذي تم ملؤه أخيراً بالمياه، استعداداً للافتتاح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.


يمتدّ النهر الصناعي على طول كيلومتر حول المجمّع، الذي سيضمّ نخبةً من المطاعم والمحال التجارية ونقاط الترفيه. وسيتمكّن الزائرون بعد الافتتاح من الاستمتاع بجولات في قوارب خاصة على طول النهر، وتجربة المطاعم على ضفافه ضمن المناطق الترفيهية الأربعة التي يضمّها. وتشمل الأخيرة: "القرية الفرنسية" و"الرصيف" و"بوابة الهند" و"الجزيرة".
سوف يكون "ريفرلاند دبي" نقطة الوصل بين ثلاثة متنزهات للترفيه وحديقة مائية للألعاب، وسيتمكّن الزائرون من دخول المجمع (ريفرلاند) الفريد من نوعه، بدون دفع بدلات تذاكر الدخول إلى المتنزهات المجاورة.

إشارة إلى أن "ريفرلاند دبي" سيضمّ ما يزيد عن خمسين مطعماً ومحلاً تجارياً، إلى جانب تنظيم عروض الشارع المسرحية والترفيهية، ومن المتوقع أن يتحول إلى المقصد الأمثل للعائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة.

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سيدتي