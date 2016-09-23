الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد المقبل استعدادًا للقاء دجلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، خوض مباراة ودية، يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني قرر إقامة المباراة الودية، للإطمئنان على حالة بعض اللاعبين الذين لم تسمح الفرصة لمشاركتهم في مواجهتي الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري.

وكان الأهلي حقق فوزًا على الإسماعيلي بهدف دون رد في افتتاح الدوري، ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية.