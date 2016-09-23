إغلاق جزئى بمحور 26 يوليو 4 أسابيع بداية من اليوم بسبب أعمال الصيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق محور 26 يوليو بشكل جزئى بداية من اليوم الجمعة، ولمدة 4 أسابيع، بسبب أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحور.

وأكد مصدر أمنى بأن مديرية الطرق بالجيزة تقوم بأعمال رفع كفاءة طريق 26 يوليو وأعمال إصلاح وتركيب 6 فواصل عرضية أعلى شارع السودان فى الاتجاهين، وتم التنسيق مع الشركة المقاولون العرب على استقطاع حارة مرورية فى الاتجاه المقامة به الأعمال وترك حارة لتسير الحركة المرورية، على أن تتم الأعمال فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

وأضاف المصدر، أن الأعمال ستتم على مدار 4 أسابيع منفصلة، على أن تكون الأعمال بداية من الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح الأحد من كل أسبوع.