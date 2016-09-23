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إنقاذ 35 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد تعطل محركها بالبحر الأحمر

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إنقاذ 35 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد تعطل محركها بالبحر الأحمر إنقاذ 35 صيادًا من الغرق على متن مركب صيد تعطل محركها بالبحر الأحمر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن لنشان أحدهما تابع لشركة جابكو للبترول والآخر لشركة بتروزيت من إنقاذ مركب صيد تقل على متنها 35 صيادًا، حيث تعرض محركها لعطل مفاجئ بعرض البحر بمنطقة جبل الزيت، وتم إنقاذ من على متنها من صيادين وجارى سحب المركب لميناء البترول.

 

وكانت أحدى مراكز الإشارة التابعة لإحدى شركات البترول بمنطقة جبل الزيت، تلقت إشارة استغاثة من مركب صيد يسمى "هدية عز" يفيد تعرض محركاته لعطل مفاجأة بمنطقة جبل الزيت.

 

على الفور تم الدفع بعدد اثنين من لنشات الانقاذ التابعة لشركات البترول، إحدهما تابع لشركة جابكو، والآخر لشركة بتروزيت وتمكنوا من انقاذ من على متنه المركب الجارى سحبه لرصيف الميناء البترولى.


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