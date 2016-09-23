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أجهزة الأمن بالشرقية تلقى القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل

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أجهزة الأمن بالشرقية تلقى القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل أجهزة الأمن بالشرقية تلقى القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، القبض على هارب من حكم بالإعدام بالإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، بضبط "عيد عواد إبراهيم مسلم"، وشهرته عيد العيادى، 36 سنة عاطل، ومقيم ببئر العبد -ش مال سيناء، وله محل إقامة آخر بالمشروع الثانى بمزارع سامى سعد، ومحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم ١٨٩٦ لعام ٢٠١٤ جنايات القنطرة  شرق بالاسماعلية (قتل) حصر رقم ٣٩٦ لعام ٢٠١٥.

 

 

 

 


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