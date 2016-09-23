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مؤتمر مارك هيوز عن: مستوى رمضان صبحي المبهر.. ودوره مع الفريق

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مؤتمر مارك هيوز عن: مستوى رمضان صبحي المبهر.. ودوره مع الفريق مؤتمر مارك هيوز عن: مستوى رمضان صبحي المبهر.. ودوره مع الفريق

أبدى مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي سعادته الكبيرة بمستوى رمضان صبحي خلال مباراة هال سيتي في كأس إنجلترا.

وشارك رمضان صبحي كأساسي لأول مرة مع ستوك سيتي ضد هال سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال هيوز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة: "نحن حقا سعداء بمستوى رمضان صبحي في المباراة، إنه موهبة كبيرة وجاء من بلده بسمعة رائعة".

المدرب الويلزي أتبع "رمضان صبحي مازال صغيرا ولديه الكثير ليتعلمه في الدوري الإنجليزي".

واستدرك "لكنه كان رائعا في مباراة هال، فلقد استغل الفرصة التي أتيحت له لكي يظهر إمكانياته، وأعتقد أن الجمهور استمتع بوجوده في الملعب".

هيوز أضاف "إنه لاعب إجابي يجيد الاحتفاظ بالكرة والانطلاق بها للأمام دائما، وأنا أحل تلك الطريقة في اللعب، كما أنه يتحسن أسبوع بعد أسبوع، وسيتحسن مردوده أكثر مع الوقت، أنا واثق من ذلك".

وأتم "سيلعب معنا دورا كبيرا، لا أعرف إن كان ذلك على المستوى القريب أم لا لأنه مازال بحاجة للتحسن بطبيعة الحال، لكني متأكد أننا سنستمتع بمشاهدته لسنوات مقبلة".

مارك هيوز تحدث أيضا عن شائعات وجود خلافات داخل غرفة الملابس، فقال: "الإعلام يستغل وضعيتنا السيئة لإصدار الشائعات حول الفريق، صحيفة ميرور ادعت وجود خلافات داخل الفريق، ونحن محبطون من تلك الشائعة، لأننا نملك مجموعة رائعة ومتميزة".

ويستعد ستوك سيتي لمواجهة وست بروميتش، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ستوك سيتي المركز الأخير في جدول المسابقة، إذ لم يجمع سوى نقطة وحيدة من تعادل وأربع هزائم.

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