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بالصور.. مواطنون أمام القائد إبراهيم يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق

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بالصور.. مواطنون أمام القائد إبراهيم يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق بالصور.. مواطنون أمام القائد إبراهيم يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق

>الاسكندرية جاكلين منير -تصوير أسماء عبد اللطيف

نظم عدد من المواطنين وقفة بساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، للمطالبة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

 

وقال محمد عبد المقصود، أحد المتظاهرين بالقائد إبراهيم، إن جشع بعض التجار أدى إلى ارتفاع السلع الغذائية، مطالباً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتى تهدف إلى إثارة الرأى العام.

 

من جهة أخرى، رفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، معبرين عن فرحتهم بنجاح زيارته الأخيرة للأمم المتحدة وبثوا الأغانى الوطنية ورددوا هتافات "تحيا ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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