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السيسى يحذر من مغبة استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية بالمنطقة

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السيسى يحذر من مغبة استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية بالمنطقة السيسى يحذر من مغبة استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية بالمنطقة

الرئيس-عبد-الفتاح-

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من مغبة استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية بالمنطقة، مؤكدًا احترام منظومة القانون والمؤسسات.

واستعرض الرئيس السيسى، خلال حواره مع شارلي روز، لمحطة ” pbs” الأمريكية، والمقرر إذاعته كاملا مساء اليوم عقب نشرة التاسعة على التليفزيون المصري، التطورات التى تشهدها على كافة الأصعدة.

كما تناول الرئيس تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب، مشددًا على أهمية العلاقات المتبادلة مع الولايات المتحدة وأهميتها للجانبين، متطرقاً كذلك إلى أمن الخليج، وضرورة تفهم إيران أشغال أمن دول الخليج.

كما وجه السيسى، التحية للجالية المصرية الذين قدموا لتحيته بمدينة نيويورك بمناسبة حضوره افتتاح الدورة للجمعية العامة للامم المتحدة .

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