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رئيس قطاع التعليم الفنى السابق أبرز المرشحين لمنصب وزير التعليم

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رئيس قطاع التعليم الفنى السابق أبرز المرشحين لمنصب وزير التعليم رئيس قطاع التعليم الفنى السابق أبرز المرشحين لمنصب وزير التعليم

كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور محمود أبو النصر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس قطاع التعليم الفنى سابقاً، من أبرز المرشحين، وبقوة، لتولى منصب وزير التربية والتعليم فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وأضافت المصادر، أن أبو النصر يمتلك مؤهلات وخبرات تؤهله لتولى هذا المنصب، كما أنه على دراية كاملة بالوزارة لأنه عمل بأكبر القطاعات فيها، وهو قطاع التعليم الفنى.
> وفى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" مع الدكتور محمود أبو النصر حول حقيقة ترشيحه للوزارة، قال لا أعلم حتى الآن، ولم يتصل بى أحد من مجلس الوزراء لإعلان ترشيحى لهذا المنصب.

يذكر أن أبو النصر كان قد استقال من منصبه، كرئيس لقطاع التعليم الفنى، عقب تولى الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم منصب الوزير، وعلل استقالته فى ذلك الوقت بأنه أصبح غير قادر على العمل فى الظروف الحالية لأسباب مختلفة.

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