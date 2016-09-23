أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 5 آلاف باكو بسكويت و١٥٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 5 آلاف باكو بسكويت و١٥٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنوفية ضبط 5 آلاف باكو بسكويت و١٥٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنوفية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

قاد اللواء خالد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية،العقيد مجدى جميل رئيس مباحث ، عن تحرير القضية رقم 32765 جنح مركز أشمون لسنة 2016 ضد “ع . م . م . ع” مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز.

وتم ضبط (150 كج ملح طعام – 5760 باكو بسكويت) مجهول المصدر، والقضية رقم 32766 جنح مركز أشمون لسنة 2016م ضد “ع . ح . ع . م” مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز .

كما تم ضبط ( 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% ) مجهول المصدر، والقضية رقم 32767 جنح مركز أشمون لسنة 2016م ضد “م . ن . م . ا ” مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز وتم ضبط ( 1500 علبة سجائر ) مجهول المصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات