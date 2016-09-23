ضبط 5 آلاف باكو بسكويت و١٥٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنوفية

مراسل«ONA»:

قاد اللواء خالد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية،العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين ، عن تحرير القضية رقم 32765 جنح مركز أشمون لسنة 2016 ضد “ع . م . م . ع” مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز.

وتم ضبط (150 كج ملح طعام – 5760 باكو بسكويت) مجهول المصدر، والقضية رقم 32766 جنح مركز أشمون لسنة 2016م ضد “ع . ح . ع . م” مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز .

كما تم ضبط ( 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% ) مجهول المصدر، والقضية رقم 32767 جنح مركز أشمون لسنة 2016م ضد “م . ن . م . ا ” مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز وتم ضبط ( 1500 علبة سجائر ) مجهول المصدر.