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«جوجل» تشارك السعوديين احتفالهم باليوم الوطني وتغير شعارها

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«جوجل» تشارك السعوديين احتفالهم باليوم الوطني وتغير شعارها «جوجل» تشارك السعوديين احتفالهم باليوم الوطني وتغير شعارها

«جوجل» تشارك السعوديين احتفالهم باليوم الوطني وتغير شعارها

شاركت شركة “جوجل” لمحركات البحث بشبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية ، بوضع شعار خاص على صفحتها الرئيسية كعادتها خلال الأعوام الماضية.

ووضعت “جوجل” بدلاً من شعارها صورة تعبيرية لمدائن صالح الأثرية في العلا، فيما تزين الشعار باللون الأخضر، احتفالاً بذكرى توحيد المملكة منذ 86 عاماً، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

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