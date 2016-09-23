«الصحة»: خفض ساعات العمل للصيادلة من منافذ بيع ألبان الأطفال المدعمة

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قرارًا بخفض ساعات العمل للعاملين فى الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة من الصيادلة ابتداء من غدًا السبت، ليبدء صرف الألبان من الساعة ٨ صباحًا وحتى ٤ مساءً،على أن تكون الساعات الإضافية ضمن ساعات العمل الأسبوعية.

وأضاف عماد في بيانٍ له، الجمعة، أنَّه بعد الأنفراجه الكبيرة التى تحققت فى عملية صرف الألبان المدعمة فى الفترة الماضية، حيث اختفى التكدس حول منافذ الصرف، كما لوحظ أنَّ معدلات الصرف فى الفترة المسائية منخفضه، يأتى ذلك وفقاً للاتفاق الذى عقد في الاجتماع مع أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة فى العاشر من هذا الشهر والذي ينص على مراجعة القرار السابق بالعمل من 8صباحا الى 8 مساء طبقا لمعدلات الصرف فى الفترة المسائية

وقد اثنى وزير الصحة والسكان على أداء صيادلة مصر عمومًا والصيادلة العاملين بوزارة الصحة بشكل خاص، ووجه اليهم الشكر على مجهودهم خلال الفترة الماضية فى خدمة المريض المصرى وطالبهم بمزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من اجل الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمريض المصرى فى افضل صورة .