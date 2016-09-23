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26 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريبًا فى القليوبية

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26 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريبًا فى القليوبية 26 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريبًا فى القليوبية

طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مراسل «ONA»:

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية قامت بتوفير كافة الكتب المدرسية بالمدارس، وتم تشكيل لجنة للمرور على المدارس والإدارات بصفة يومية؛ للتأكد من وصول كافة المقررات الدراسية قبيل العام الدراسى الجديد الذى ينطلق الأسبوع المقبل.

 وأوضح عجلان، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، وأضاف أن المديرية تولي اهتماما خاصا بحل مشكلة الكثافة، حيث انتهت هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من بناء 26 مدرسة جديدة لتستوعب عدد أكبر من الطلاب.

وأضاف أنه عقد اجتماعا بموجهي عموم الإدارات لتفعيل القرار الوزاري رقم 202 والخاص بسد عجز المعلمين لتوفير مدرسين في كافة التخصصات قبل بدء العام الدراسي، لافتا إل أن أكثر من 90% من الكتب المدرسية وصلت المدارس، وجار وصول الكميات المتبقية من مخازن الوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط داخل المدارس ووضع اللوائح الإرشادية داخل المدرسة التي توضح مهام وواجبات وحقوق المدرس وولي الأمر والتلميذ لنجاح العملية التعليمية.

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