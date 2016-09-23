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البرلمان الأوروبي يطالب بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر

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البرلمان الأوروبي يطالب بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر البرلمان الأوروبي يطالب بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر

رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس (أرشيفية)

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء.

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل(نيسان) الماضي.

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