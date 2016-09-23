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هل ردت أحلام على محمد عبده بطريقة غير مباشرة؟

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الجمعة 23-09-2016 14:18

نشرت الفنانة أحلام، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عقب التصريحات التي أدلى بها الفنان محمد عبده خلال لقائه مع مهيرة عبد العزيز على قناة "العربية".
وقالت أحلام في تغريدتها "بعض الأحيان عندما تعطي البعض أكثر من قيمتهم نلبسهم بأيدينا رداء الكبر ونعّلق على رؤوسهم الريش لذا لا يحق لنا لومهم هي غلطتنا".
ولم يعرف ما إذا كانت أحلام، التي لم تذكر اسماً معينا في تغريدتها، مع أنها يعرف عنها صراحتها وجرأتها، ما إذا كانت تريد الردّ على تصريحات فنان العرب محمد عبده الذي أكدّ أنه لم يطلق أبداً لقب "فنانة العرب" على أحلام، لكنه اعتبرها "المطربة الخليجية الأولى"، الأمر الذي أغضب مطربات كثيرات، إلا أنه أصر على أن هذه حقيقة، حيث إن أحلام أصبحت منتشرة على الساحة العربية كلها، وصوتها يصل للكثيرين بطريقة أكبر من الأصوات النسائية الأخرى. كما قال إنّ نوال الكويتية، من الأصوات الكلاسيكية المختلفة، مشيراً إلى أن أحلام لا تستطيع مجاراتها في الأغاني الكلاسيكية الرومانسية.

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سيدتي