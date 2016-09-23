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مكتب الـ FBI يقحم نفسه في قضية براد بيت وانجلينا جولي

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الجمعة 23-09-2016 15:33

كشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنّ مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI يحقق في مزاعم اعتداء النجم العالمي براد بيت Brad Pitt على أحد أبنائه الستة خلال توجّههم على متن طائرة خاصّة من فرنسا إلى لوس أنجلوس.
وتجمع الـ FBI حالياً المعلومات حول حادث اشتباك بيت مع أحد أبنائه، كما أنّ إدارة خدمات الأطفال والأسرة بدأت هي الأخرى التحقيق أيضاً مع النجم الأمريكي، إلا أنها رفضت الإدلاء بتفاصيل حول تحقيقها مع بيت.
وقالت الصحيفة نفسها إنّ الشرطة وصلت إلى منزل العائلة من أجل التحقيق في حقيقة تعنيف بيت لأطفاله لفظياً وجسدياً.
وكشف مصدر مقرّب من براد بيت عن أنّ الأخير يأخذ التحقيق على محمل الجدّ، مشيراً إلى أن النجم السينمائي ـ في المقابل ـ لم يسئ معاملة أيّ من أطفاله في يوم من الأيام.
يُشار إلى أن الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي Angelina Jolie تقدّمت الإثنين الماضي بمعاملات الطلاق الرسمية، ما شكّل صدمة كبيرة للجمهور والنجوم، وهي لا تنوي أن تحرم براد بيت من أطفاله، إلا أنها لن تسمح بأيّ زيارة بينه وبينهم في الوقت الحالي.

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سيدتي