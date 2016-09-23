راشد الفارس في لندن لـ"ميكساج" ألبومه الجديد

الرياض_ وليد عنتر

يتواجد المطرب السعودي راشد الفارس في العاصمة البريطانية لندن لعمل "ميكساج" ألبومه الجديد، الذي يشرف عليه فنياً بالكامل الموسيقار ياسر بو علي، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات.

وانتهى راشد مؤخراً من تركيب صوته على الأغنيات التي سيضمها للألبوم في الرياض، فيما تم تسجيل الألحان والتوزيع الموسيقي في القاهرة.

ويستعد الفارس قريباً لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن خلال الفترة القادمة بعد غياب استمر لمدة ست سنوات عن إصدار ألبومات غنائية.

وتتنوع القوالب الغنائية التي يقدمها راشد في ألبومه القادم بين أغنيات رومانسية وكلاسيكية وأخرى سريعة وإيقاعية، فيما ستكون أغلب أغنياته من تلحين الموسيقار ياسر بوعلي، ويشارك في توزيع الأغاني خالد عز وعصام الشرايطي وغيرهما.

وتعاون الفنان راشد الفارس مع الملحن ياسر بو علي في العديد من الأغنيات خلال الفترة الماضية، ومنها: "لأجل الوطن" مع الفنان عبدالمجيد عبدالله وكلمات الشاعر خالد الفيصل، و"الله الحق" مع الفنان إبراهيم الحكمي وكلمات حسين اليامي.

وصدر آخر ألبومات الفارس منذ ست سنوات في عام 2010 بعنوان "شي ثاني"، وهو من إنتاج روتانا للصوتيات، وتضمن العديد من الأغنيات، والتي تعاون فيها مع باقة من أهم الشعراء والملحنين، ومن الملحنين: ياسر بوعلي، وناصر الصالح، وسهم، وصالح الشهري، أما الشعراء فهم: عبدالله بودلة، وفيصل السديري، وسعود البابطين، والأمير سعود بن عبدالله.