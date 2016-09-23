شريهان نجمة "مشاهير أونلاين": ملكة الـ«سوشيال ميديا» رغم غيابها

تبقى الفنانة المصرية شريهان ورغم غيابها عن تقديم أي أعمال فنية حالياً، ملكة الـ"سوشيال ميديا" بعدما كانت ولازالت تعتبر "ملكة الفوازير". وهناك كلام دائم عن عودتها إلى الشاشة مع تمنيات كبرى لجمهورها بتحقيق هذه العودة . كما تعتبر من الفنانات اللواتي لا تصلهنّ أي تعليقات سلبية لحب الجمهور لها وهناك إجماع على تقدير مسيرتها الفنية والخط الذي رسمته لنفسها والذي ميزها عن غيرها من الفنانات.

وبسبب حب الجمهور لها حرصت شريهان على أن تضم محبيها إلى مملكتها الخاصة وباتت تشاركهم بتفاصيل حياتها عبر مواقع التواصل الإجتماعية الخاصة بها.

إنستغرام sherihanofficial@

تملك شريهان حوالي 497 متابعاً، بينما تتبع هي 33 شخصاً، ونشرت حوالي 395 بوست معظمهم صور من آخر إطلالات لها. كما حرصت على نشر فيديوهات من مسرحيات قديمة لها وصل عددها إلى 23 فيديو ضمت مقتطفات من أشهر الفوازير التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

يبدو واضحاً أن شريهان هي من تدير حسابها على «إنستغرام»، لأنها تحرص على مشاركة الجمهور بصور من يومياتها، وتكتب جملاً تظهر فيها وكأنها هي نفسها من يقوم بهذا الأمر وتنشر صوراً لابنتها لولوة وأخرى تجمعها بشقيقها عازف الغيتار الراحل عمر خورشيد.

فيس بوك @sherihanofficial

يتابع شريهان عبر صفحتها على «فيس بوك» أكثر من 520 ألف معجب. واللافت في صفحتها على فيس بوك» أنها اكتفت بوضع اسمها في بروفايل صورتها الشخصية. ويبدو أن شريهان تعطي لكل صفحة من صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طابعاً مختلفاً عن الآخر، فتارة تراها تنشر صوراً تصلها من فانزها الذي يحبها ولازال يعتبرها «ملكة الفوازير» ولا يمكن لأحد أن ينافسها. فقامت منذ فترة بنشر صورة مرسومة من أحد معجبيها ويدعى أحمد سامي وشكرته عليها ولاقت هذه الصورة حوالي 2500 معجب وأكثر من 40 share.

ولاقت صورة لها على «فيس بوك» حوالي 13 ألف «لايك» وأكثر من 600 share وهي من أكثر الصور التي لاقت رواجاً عبر «فيس بوك».

تويتر « @Sherihan

كذلك الحال بالنسبة لحسابها على «تويتر» فهي تعتمد نفس النهج الذي تسير به على «فيس بوك» إذ اكتفت بنشر اسمها على بروفايل صورة «تويتر» ولا تعمد كباقي الفنانات إلى نشر صور لا لزوم لها، فتراها تكتفي بقدر معين من الصور والتي يمكن أن تبقيها قريبة من جمهورها.

تملك شريهان عبر حسابها حوالي 139 ألف متابع بينما تتبع حوالي 59 شخصاً، معظمهم لهم علاقة بالصحافة ليتسنى لها متابعة كل الأخبار الفنية والسياسية وحسب ملاحظتنا فإن الفنانة الوحيدة التي تتبعها شريهان هي منى زكي.

يوتيوب @SherihanTube

يتابع شريهان حوالي 2933 Subscribe على «يوتيوب» وتركز على نشر فيديوهات من كل ما قدمته خلال مسيرتها الفنية الطويلة، كما قامت بوضع فيديو أغنية «ولا زي بلادنا العربية» وثبتته على صفحتها كفيديو رئيسي. إضافة إلى قيامها بنشر كل ما له علاقة بمقابلاتها عبر المحطات التلفزيونية لاسيما وقت الإنتخابات الرئاسية المصرية في العام 2014.

يذكر أن شريهان لا تملك حساباً لها على «سناب شات» ربما لرفضها الظهور بشكل مكشوف أو على شكل تصوير مقاطع فيديو صغيرة، إذ لازالت تكتفي بنشر فيديوهات من أرشيفها الحافل عبر حسابها على «إنستغرام».

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