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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد الفلاسي

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد الفلاسي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد عنبر جمعة الفلاسي الذي ارتقى شهيدا متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مشاركته ضمن قواتنا المسلحة الباسلة في عملية إعادة الامل والشرعية في اليمن الشقيق والتي تقودها المملكة العربية الشقيقة على رأس التحالف العربي.

فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة الوصل في دبي حيث أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لذوي وأسرة الشهيد مؤكدا أن شهيد الوطن سيظل اسمه محفورا مع باقي أسماء الشهداء الابرار في سجل تاريخ دولتنا العزيزة التي تقف دائما وأبدا إلى جانب الاشقاء في الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم من أجل السلام وخدمة للعروبة والاسلام.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الفلاسي وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والابرار.. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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