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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق «مركب رشيد» لـ١٣٣

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«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق «مركب رشيد» لـ١٣٣ «الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق «مركب رشيد» لـ١٣٣

هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة الى ١٣٣ حالة، وإصابة ٦ آخرين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنَّه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى رشيد المركزي فيما تم نقل الوفيات إلى مشرحة مستشفيات كفر الدوار و المحمودية وابوحمص و دمنهور التعليمي ورشيد المركزي وادكو والشاملة بكفر الدوار من خلال ٣٨ سيارة إسعاف .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إلى أنَّ الاصابات تراوحت بين الاغماء وغيبوبة وكسر بالساق وجميع المصابين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات .

وأكد انه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات محافظة البحيرة والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ، كما تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف بالمحافظة.

وأضاف بأن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يتابع على مدار الساعة تطورات الحادث مع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس هيئة الإسعاف ومدير الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات لإسعاف المصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

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