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ضبط 3 بنادق ألية قبل أستخدامها فى خصومة ثأرية بـ «قنا»

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ضبط 3 بنادق ألية قبل أستخدامها فى خصومة ثأرية بـ «قنا» ضبط 3 بنادق ألية قبل أستخدامها فى خصومة ثأرية بـ «قنا»

أرشيفية

ضبط 3 بنادق ألية قبل أستخدامها فى خصومة ثأرية بقنا، حيث تمكنت وحدة مباحث نجع حمادى من ضبط 3 بنادق ألية قبل أستخدامها فى خصومة ثأرية بنجع حمادى.

وقد وردت معلومات  للأجهزة الأمنية بقنا، تعلن عن إعتزام طرفى خصومة ثأرية بتجميع عدد من الأسلحة النارية بعد تجدد خلافات مع عائلة أخرى، فتم مداهمتهم وتم ضبط كلا من “عبد الراضي . أ . ” 25 سنة، مزارع وبحوزته بندقية آليه، و” عبد الفتاح ي. ح ” 40 سنة، مزارع، وبحوزته بندقية آليه، و” منصور . ع . م ” 35 سنة، مزارع، وبحوزته بندقية آليه، و”محمد . ع . أ “ 60 سنة، مزارع.

وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة.

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