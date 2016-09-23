مصرع وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بطريق «الداخلة – العوينات»

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في انقلاب ميكروباص أجرة بطريق «الداخلة – العوينات».

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص أجرة بطريق «الداخلة – العوينات» بالكيلو 180، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 13 بإصابات خطيرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقى العلاج.

وعلى الفور رفعت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد حالة الطوارئ القصوى بمستشفى الداخلة المركزي؛ لاستقبال الحالات المصابة، وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.