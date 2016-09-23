جولن: أردوغان يقف وراء انقلاب 15 يوليو

قال الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب الـ15 من يوليو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو في الحقيقة من يقف وراءه.

وأضاف أن الكثير من الأدلة ظهرت في الأيام الأخيرة توضح أن هذا أمر مؤكد لاريب فيه، حسبما جاء في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية، وصحيفة “دي تسايت” الألمانية، وصحيفة “البايس” الإسبانية، في مقره خارج سيلورسبورغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع غولن، الذي يعيش في منفى بأمريكا منذ عام، 1999 أن أردوغان خطط للانقلاب قبل عام، وكان ينتظر الفرصة المناسبة.

طلبت الحكومة التركية رسمياً أوائل الشهر الجاري تسليم الداعية (78 عاماً)، الذي يعد العدو الأول للشعب في تركيا.

واستطرد الداعية قائلاً إنه في أعقاب محاولة الانقلاب، يستخدم أردوغان تلك المحاولة كأداة لترسيخ سلطته.

وذكر أنه في ليلة الـ15 من يوليو، ضحك أردوغان لدى هبوط طائرته في إسطنبول بعدما قام عناصر من الجيش بالانقلاب.

وأوضح غولن عبر مترجم إن “هذا يحدث وفق الخطة. وأعلن هذا في المطار”.

ووصف الانقلاب بأنه “هدية من الله”، قائلاً إن تركيا كانت “بحاجة لشيء من هذا القبيل” لتتجاوز القانون وتضطهد المزيد من الأشخاص.

وأشار غولن إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة التركي ورئيس الاستخبارات “كانا على دراية بكل ما يحدث”.

وقال غولن إنه طالب بأن تدرس لجنة دولية مؤلفة من خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول محاولة الانقلاب وملابساتها.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تجاهلت توصيته، مضيفاً أنه في حال وجدت اللجنة أي دليل على أنه متورط مباشرة في محاولة الانقلاب “فإنه يمكنني أن أتعايش مع النتائج”.

جدير بالذكر، أنه منذ الانقلاب، تم فصل أكثر من 50 ألف من الموظفين الحكوميين والقضاة وعناصر القوات المسلحة والشرطة، وتم اعتقال 20 ألف شخص آخرين.

ويقول منتقدو الحكومة إن حملة الإجراءات الصارمة تجاوزت منفذي الانقلاب إلى استهداف خصوم أردوغان ودائرته الداخلية.