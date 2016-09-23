«الجروان» يطالب بالعمل لتثبيت الهدنة في سوريا

طالب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، اليوم الجمعة، المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل الفاعل لتثبيت الهدنة حقناً لدماء السوريين.

وقال الجروان إن البرلمان العربي ممثل الشعب العربي، يشدد على أن تفعيل الهدنة على أرض الواقع يستوجب حظر الطيران فوق الأراضي السورية، ووقف كل مظاهر الاقتتال من كل الأطراف المتنازعة وفرض حل سياسي، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية، ووقف هذه الجريمة المستمرة بحق الشعب السوري التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص وشرد نصف سكان سوريا البالغ عدده 22 مليون نسمة.