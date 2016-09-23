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ضبط 157 طن سكر مدعم قبل إعادة ترويجه بعبوات ناقصة الوزن فى المطرية

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ضبط 157 طن سكر مدعم قبل إعادة ترويجه بعبوات ناقصة الوزن فى المطرية ضبط 157 طن سكر مدعم قبل إعادة ترويجه بعبوات ناقصة الوزن فى المطرية

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات مفادها قيام " رمزى أ ر " 21 سنة، المسئول عن مخزن سكر، بتجميع المواد الغذائية المدعمة وتخزينها بالمخزن، ملك والدة متعهد لدى وزارة ، وإعادة تعبئتها فى عبوات ناقصة الوزن لتحقيق ارباح غير مشروعه والاستيلاء على السلع المدعمة لبيعها في السوق السوداء.

 

على الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبصحبته كلا من "محمود ش ق "  31 سنة، تاجر، قائد السيارة رقم ص هـ ب 527 نقل شيفرولية محملة بكمية من المواد الغذائية وزنت 7 طن سكر ، و" رضا ع ش "  41 سنة، سائق ، قائد السيارة رقم د ج 7941  نقل مقطورة رقم ط ج 1426  محملة بكمية من المواد الغذائية وزنت 50  طن سكر، وعثر بالمخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت  100  طن سكر.

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتلاعب في وزن العبوات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستيلاء على المواد الغذائية المدعمة، والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

                  

 


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