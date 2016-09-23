ضبط 56 هارباً من أحكام قضائية و14 سائقاً يتعاطون المخدرات بالمنوفية

قاد اللواء خالد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق مع الأمن العام.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، والعميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية ،العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى فرع السادات، المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، عن ضبط ٥٦ متهماً هاربين من أحكام قضائية بجميع مراكز المحافظة، منهم ٩ هاربين حكم بالمؤبد خلال الأسبوع الماضى.

كما تمكنت إدارة المرور بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة خربوش مدير إدارة المرور، من تحرير ١٦٤٥ مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط ١٤ سائقاً يتعاطون المواد المخدرة عقب عمل تحاليل فورية لهم.