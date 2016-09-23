أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 56 هارباً من أحكام قضائية و14 سائقاً يتعاطون المخدرات بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 56 هارباً من أحكام قضائية و14 سائقاً يتعاطون المخدرات بالمنوفية ضبط 56 هارباً من أحكام قضائية و14 سائقاً يتعاطون المخدرات بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

قاد اللواء خالد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق مع الأمن العام.

 

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، والعميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية ،العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى فرع السادات، المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، عن ضبط ٥٦ متهماً هاربين من أحكام قضائية بجميع مراكز المحافظة، منهم ٩ هاربين حكم بالمؤبد خلال الأسبوع الماضى.

 

كما تمكنت إدارة المرور بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة خربوش مدير إدارة المرور، من تحرير ١٦٤٥ مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط ١٤ سائقاً يتعاطون المواد المخدرة عقب عمل تحاليل فورية لهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365