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ضبط مصنع يستخدم مواتير أجنبية الصنع مجهولة المصدر بالإسكندرية

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ضبط مصنع يستخدم مواتير أجنبية الصنع مجهولة المصدر بالإسكندرية ضبط مصنع يستخدم مواتير أجنبية الصنع مجهولة المصدر بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مصنع وحدات تبريد يستخدم "مواتير" مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "سليمان .ا" - 54 سنة صاحب مصنع وحدات تبريد "ثلاجات العرض"، كائن بدائرة قسم كرموز باستخدام مواتير مراوح أجنبية الصنع مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 

وقام ضباط الإدارة بمأمورية  بالاشتراك مع مفتشى الرقابة التجارية بالإسكندرية، وتم استهداف المصنع المشار إليه، وتم ضبط " 840 " موتور مروحة خاصة بوحدات التبريد أجنبية الصنع وغير مدون عليه بلد المنشأ ومجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابة.

 

كما شن ضباط الإدارة حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط "الشحات. م"- 39 سنة صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص"، لحيازته وعرضه للبيع 5 طن مخللات و350 كجم من ملح بدون بيانات تجارية بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، و"نجفات.س"-  60 سنة صاحبة مخبز حر لقيامها بتجميع "400" كجم من الدقيق البلدى المدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزها، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى ذلك الشأن، و"وليد. ن"- 34 سنة صاحب سنترال، لقيامه ببيع كروت الشحن بأعلى من السعر الرسمى.


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