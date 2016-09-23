ضبط منشطات جنسية وهيروين وذهب مسروق بحوزة متهمين بوسائل المواصلات

تمكنت مباحث شركات النقل بطنطا من ضبط "ن.ق" وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 304 أقراص مختلفة منشطات جنسية و7 "بخاجات إسبرى".

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار فيها، فأحاله اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات للنيابة.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق "م.ع" أثناء تواجده بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق، وبحوزته 21 لفافة ورقية بداخلها هيروين.

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد قنا من ضبط "ع.ر" إثر إستغاثة سيدة لخطفه سلسلة ذهبية منها أثناء استقلالها القطار رقم 81 "أسوان ـ القاهرة "عن طريق مد يده من نافذة إحدى عربات القطار أثناء تحركه من محطة سكك حديد قنا.