في اليوم الوطني السعودي.. مجوهراتك باللون الأخضر!

احتفالاً باليوم الوطني السعودي، اخترنا لك مجموعة من المجوهرات التي تزيّنت بالأحجار الخضراء. تصاميم تحمل الكثير من الرفاهية والفخامة، من توقيع أهم الدور العالمية، نضعها أمامك لتكون خياراً لك في هذه المناسبة.

تزيّني بالمجوهرات والساعات المرصّعة بالحجر الأخضر، لتحتفلي بهذا اليوم الكبير، وزيدي من ترف إطلالتك من خلال قطع تشعّ بريقاً وحيوية.

من أحدث المجموعات التي قدّمتها كبرى الدور العالمية في صناعة المجوهرات والساعات، اخترنا لك تلك التي زُيّنت بحجر السافير الأخضر أو بالزمرد الثمين، واتسمت بتصميمها العصري والمميّز.

إليك باقة من أجمل التصاميم، نعرضها أمامك لتتألقي بها في هذه المناسبة الهامة.