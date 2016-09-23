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القوات العراقية تحرر "جزيرة البغدادي" بالأنبار من قبضة (داعش)

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القوات العراقية تحرر "جزيرة البغدادي" بالأنبار من قبضة (داعش) القوات العراقية تحرر "جزيرة البغدادي" بالأنبار من قبضة (داعش)

>بغداد /أ ش أ/

 تمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على جزيرة البغدادى بمحافظة الأنبار غربى العراق، اليوم/الجمعة/، من سيطرة تنظيم(داعش) الإرهابى فى إطار عملية تحرير جزيرتى الرمادى والبغدادى التى انطلقت يوم الثلاثاء الماضى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قيادة عمليات الجزيرة استطاعت تحرير جزيرة البغدادى بالكامل من قبضة داعش وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.

وأشارت إلى أنه شاركت فى العملية العسكرية قوات الفرقة السابعة واللواءين 27 و28 بالجيش العراقى ولواء مغاوير الجزيرة والحشد الشعبى من مدينتى حديثة والبغدادي، بإسناد من طيران القوة الجوية والجيش العراقى والتحالف الدولى المناهض لداعش.


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