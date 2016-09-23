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الصيادلة: تقليل ساعات توزيع اللبن المدعم بالوحدات حتى 4 عصراً بدءا من غد

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الصيادلة: تقليل ساعات توزيع اللبن المدعم بالوحدات حتى 4 عصراً بدءا من غد الصيادلة: تقليل ساعات توزيع اللبن المدعم بالوحدات حتى 4 عصراً بدءا من غد

>كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن بدء تقليل عدد ساعات توزيع الألبان المدعمة، لتصبح من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك اعتبارا من صباح غدا السبت، بكافة  وحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة بالمحافظات.

 

وقالت النقابة، فى بيان، أن ذلك جاء بعد لقاء وفد من نقابة الصيادلة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الأمر الذى ترتب عنه توجيه خطابات لمديرى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، بتحديد عدد ساعات العمل فيما يخص توزيع الألبان المدعمة "الأحمر، والأزرق"، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا خلال أيام العمل.

 

وأشارت إلى أن ذلك نتيجة لما تلاحظ من انخفاض معدلات بيع الألبان بعد الساعة الرابعة عصرا، وأنها تكاد تصل إلى صفر، لافته إلى أن وزارة الصحة أكدت خلال خطابها على احتساب ساعات العمل الإضافية بعد الساعة الثانية من ضمن ساعات العمل المقررة أسبوعيا.

 

 

 


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