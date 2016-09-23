إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سياره وتوك توك بـ «سوهاج»

شهد الطريق الزراعى بالمراغة شمال محافظة سوهاج، بناحية الكراعى دائرة المركز، وقوع تصادم بين سيارة أجرة و توك توك نتيجة التخطى الخاطئ، مما نتج عنه إصابة 5 بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء «مصطفى مقبل» مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من إدارة عمليات النجدة برئاسة العميد كرم فاروق مدير إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد «محمد أبو العطا» رئيس مباحث المركز، شرطة المراغة، وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أنه أثناء قيادة شنودة سمير لوقا سلامة، 24 سنة، سائق ويقيم دائرة قسم طهطا، السيارة رقم 12275 أجرة سوهاج، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدامه بتوك توك “بدون لوحات معدنية” قادمة فى الاتجاه المقابل.

ونتج عن الحادث إصابة مستقلى التوك توك طه زكى عبد العال 46 سنة عامل، كريمة محمد أحمد 43 سنة مدرسة، الطفل أحمد طه زكى 5 سنوات، عبد الله محسن فرج الله 17 سنة طالب، مصطفى محمد عبد النعيم 19 سنة عامل، ويقيمون دائرة المركز ”بكسور وجروح وكدمات وسحجات” تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزى وتحويلهم لمستشفى سوهاج العام بسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ما جاء بالفحص

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13766 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.