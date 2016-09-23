عازر: «السيسى» وضع النقاط على الحروف بخطاب قوى أمام الأمم المتحدة

أكدت النائبة مارجريت عازر رئيس لجنة حقوق الانسان بالإنابة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بذل جهود شاقة خلال زيارته الناجحة على مدار الأيام الماضية والتى شارك خلالها في اجتماعاتالدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأجرى خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات الهامة مع قادة وزعماء دول العالم موضحاً ما تم إنجازه فى مصر على مدار العامين الماضيين ، بالإضافة لوضعه النقاط على الحروف أمام رؤساء وزعماء دول العالم من خلال خطاب قوى وواضح وكاشف للجميع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقالت عازر، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بين للعالم أجمع بكل شفافية وإيجاز طبيعة ما يدور فى منطقة الشرق الأوسط وما يواجهه العالم من تحديات إرهابية طالت الجميع بلا أستثناء، وعرض القضايا العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسورية والليبية، مؤكداً مكانة مصر وموقفها الداعم للمنطقة تجاه هذه القضايا الهامة فما زالت تمد يد السلام إلى إسرائيل عبر مبادرة السلام العربى؛ لإنهاء الصراع وحقن الدماء فى المنطقة، وإنهاء الاستيطان الإسرائيلى، والتوقف عن الأعمال التى تضر بالتراث العربى فى القدس الشريف.

وأكدت عازر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عدة رسائل هامة وعاجلة للمجتمع الدولى فى أهم وأقوى كلمات ورؤية واضحة لكل ما يدور ويحاك بمنطقة الشرق الأوسط أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى لاقت تصفيقاً حاداً من جميع الحضور، وبذلك ينبغى على كل دول العالم أن تعى وتدرس جيداً هذه الرسائل وتسارع بتنفيذ رؤية ” السيسى” بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأوضحت أنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسى يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضى التى أدت لتفشى الإرهاب، ووقف حظر السلاح عن الجيش الليبىي، وسرعة عقد مؤتمر دولى لمواجهة الارهاب، وأن يتم تشكيل قوة دولية تشارك فيها دول العالم لمواجهة جميع التنظيمات والعناصر الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى وتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.