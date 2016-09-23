ضبط مدير مدرسة بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من 500 طالب

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم من ضبط مدير مدرسة، ومعاون شئون طلبة مدرسة عرابة أبو دهب الثانوية الصناعية لاستغلال موقعهما الوظيفى فى التربح من أعمال الوظيفة والغدر بالطلبة المقيدين بالمدرسة نظام عمال، والبالغ عددهم “500″ طالب والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بدعوى سدادها كمصروفات دراسية للمدرسة واختلاس تلك المبالغ لأنفسهم.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام مدير مدرسة صناعية ومعاون شئون طلبة بالتربح من أعمال وظيفتهما بالمدرسة.

وعلى الفور ونظرًا لما تشكله الواقعة من ضرر على المال تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية وقاده المقدم محمود حسنى الشريف والرائد على الدردير وكيل القسم وتبين من التحريات قيام “عبد السميع. م . ع .م”، 58 سنة – مدير مدرسة عرابة أبو دهب الثانوية الصناعية الكائنة دائرة مركز سوهاج ، ويقيم شارع الدرب البحري دائرة قسم أول سوهاج ، “رئيس. ن . خ . ق”، 53 سنة – معاون شئون الطلبة بذات المدرسة، ويقيم البخايتة دائرة مركز سوهاج باستغلال موقعهما الوظيفي في التربح من أعمال الوظيفة والغدر بالطلبة المقيدين بالمدرسة نظام عمال، والبالغ عددهم “500″ طالب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى سدادها كمصروفات دراسية للمدرسة واختلاس تلك المبالغ لأنفسهم.

بإجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة أكدت صحتها، وأضافت قيام المتهمان بتحصيل مبلغ 500 جنيه من كل طالب رغم أن المقرر 250 جنيها فقط، وتم توجيه إدارة التفتيش المالى والإدارى وإدارة الشئون القانونية بمحافظة سوهاج، لتشكيل لجنة فنية مالية وإدارية لفحص ما ورد من معلومات، حيث انتهى إلى صحة تلك المعلومات.

وأضافت، قيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي والامتناع عن تشكيل لجنة تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة وذلك حتي يتمكن من الاستيلاء علي المبالغ المالية بالمخالفة للمنشور الدوري الصادر من السيد وزير التربية والتعليم، كما تقدم للجنة “22″ بلاغ بذات الشأن أثناء قيامهم بالفحص الفنى، كما تبين عدم إصدار إيصالات للطلبة وقيدهم بالمخالفة للوائح.

> عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، كما تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6062 إداري مركز سوهاج لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين والعرض مع تحريات مباحث الأموال العامة.