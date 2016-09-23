رئيس «الوادي الجديد»: مليار و20 مليون جنيه تكلفة إنشاء طريق «الفرافرة – ديروط»

قال محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، إنَّه سيتم افتتاح طريق «الفرافرة – ديروط»، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام.

وأضاف العدوي في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، أنَّه أوشك الطريق علي الانتهاء بشكل نهائي بحيث يربط الوادي الجديد بوادي النيل عن طريق محافظة أسيوط بطول يصل لـ310 كم،وبتكلفة إجمالية مليار و20 مليون جنيه، من موازنة جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار إلى أنَّه تم الانتهاء بنسبة 95 % من مشروع طريق «الفرافرة – عين دلة» بطول 84 كم، وبتكلفة 432 مليون جنيه من تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.