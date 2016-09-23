أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس «الوادي الجديد»: مليار و20 مليون جنيه تكلفة إنشاء طريق «الفرافرة – ديروط»

Google+ Print
رئيس «الوادي الجديد»: مليار و20 مليون جنيه تكلفة إنشاء طريق «الفرافرة – ديروط» رئيس «الوادي الجديد»: مليار و20 مليون جنيه تكلفة إنشاء طريق «الفرافرة – ديروط»

طريق الوادي الجديد

قال محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، إنَّه سيتم افتتاح طريق «الفرافرة – ديروط»، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام.

 وأضاف العدوي في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، أنَّه أوشك الطريق علي الانتهاء بشكل نهائي بحيث يربط الوادي الجديد بوادي النيل عن طريق محافظة أسيوط بطول يصل لـ310 كم،وبتكلفة إجمالية مليار و20 مليون جنيه، من موازنة جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار إلى أنَّه تم الانتهاء بنسبة 95 % من مشروع طريق «الفرافرة – عين دلة» بطول 84 كم، وبتكلفة 432 مليون جنيه من تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا