«الجراون» يطالب بالمزيد من العمل لتثبيت الهدنة في سوريا

طالب أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، من المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تجتمع في نيويورك بالعمل الفاعل لتثبيت الهدنة حقنا لدماء السوريين .

وقال الجروان، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن البرلمان العربي ممثل الشعب العربي يشدد على أن تفعيل الهدنة على أرض الواقع يستوجب حظر الطيران فوق الاراضي السورية، ووقف كل مظاهر الاقتتال من كل الأطراف المتنازعة، وفرض حل سياسي، مؤكدًا ضرورة تركيز الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي .

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية، ووقف هذه الجريمة المستمرة بحق الشعب السوري التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص، وشرد نصف سكان سوريا البالغ عدده 22 مليون نسمة.