صحة «سوهاج»: ندوات تثقيفية مع التربية والتعليم للوقاية من الأمراض بالمدارس

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنَّ المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بعمل ندوات تثقيفية الأسبوع المقبل وذلك مع بداية العام الدرسى الجديد .

وأضاف بيومي في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ الندوات تناقش التعليمات الخاصة للشئون الوقائية للطلاب وكيفية حمايتهم من الأمراض، ومراقبة الأغذية وكذلك رصد الأمراض ودور الإدارات الصحية فى كيفية معالجة الطلاب وكذلك عزل الأطفال المصابة بالأمراض.

وأشار إلى أنَّ الندوة يحضرها قيادات مديرة الصحة ومديرى الإدارات الصحية وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديرو الإدارات التعليمية.