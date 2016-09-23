الليلة.. سمير صبرى «عامل قلق» مع هند فرحات على «العاصمة»

نلتقى في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع أولى حلقات برنامج «عامل قلق» للإعلامية هند فرحات على فضائية “العاصمة”، وضيف الحلقة المحامي سمير صبري، وهو من إعداد صلاح الدالي، وإخراج محمد السيد.

برنامج «عامل قلق» تتمحور فكرته حول الأشخاص الذين يسببون قلقًا في عملهم، ويؤثرون في المجتمع سواء بالسلب أو بالإيجاب، بمعنى أن هناك أشخاصًا يحدث حولهم أقاويل بشكل مستمر، أو يدخلون في مشادات بسبب آرائهم أو أعمالهم التي يمارسونها، فهؤلاء يتم تركيز الضوء عليهم من خلال البرنامج، وإجراء حوارات مطولة معهم، والدخول في مناطق شائكة خلال لقاءاتهم.