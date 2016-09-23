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أقبال على شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة قبل بدء العام الدراسى

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أقبال على شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة قبل بدء العام الدراسى أقبال على شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة قبل بدء العام الدراسى

>السويس - سيد نون

شهدت شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة والأدبية المطلة على خليج السويس إقبالا كبيرا من المواطنين عليها قبل بدء العام الدراسى.

 

وقامت سيارات قادمة من محافظات مجاورة للسويس بالوصول إلى الشواطئ من بينها سيارات خاصة وأوتوبيسات رحلات.

 

وقال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس: "قمنا اليوم الجمعة بتكثيف التواجد الأمنى بطريق العين السخنة وزيادة أعداد الدوريات المرورية".

 

وأكد شحاتة: "أننا قمنا خلال الفترة الماضية بإغلاق فتحات الطرق المخالفة من أجل الحد من الطرق فى طريق العين السخنة".

 

وتمتد شواطئ السخنة لمسافة 80 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر بدءاً من الحدود الجنوبية لرأس الأدبية شمالا وحتى رأس الزعفرانة جنوبا، وتتميز منطقة العين السخنة بواجهة سياحية جديدة، تستطيع جذب المصريين والسياح من شتى أنحاء العالم إلى ، خاصة أنها نموذج سياحى فريد من حيث الطبيعة الخلابة والشمس الدافئة طوال العام وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التى تعالج الكثير من الأمراض.

 

 

 


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مصر 365

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