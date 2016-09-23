ننشر أسماء مصابى حادث ميكروباص طريق الداخلة العوينات بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أجرة على طريق "الداخلة - العوينات" بالوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة للتحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص أجرة بطريق "الداخلة - العوينات" بالقرب من نقطة الكيلو 180، ما أسفر عن مصرع هانى على محمود سليم 16 سنة عامل وإصابة كلا من على الشربينى على ودياب رشاد محمود 12 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهما.

كما أصيب صدام شربينى حجازى سيد محمود 36 سنة ومصطفى عطيفى محمد 14 سنة وحسن عطيفى حسن 16 سنة وعلى رشاد محمود 16 سنة وهانى سيد محمد 17 سنة ومحمد عصام حسنين 16 سنة ومحمد ناصر محمد 15 سنة وخالد ناصر محمد 19 سنة ومحمود محمد على 17 سنة وأحمد خلف على 15 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق .